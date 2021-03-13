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Происшествия

В Донецкой области в ДТП при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский

9:44 13 марта 2021
Смертельное ДТП

В Донецкой области в ДТП при исполнении служебных обязанностей погиб 30-летний полицейский — сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников. Об этом сообщили в Facebook Национальной полиции Украины.

Погибший полицейский

Трагедия произошла в пятницу, 12 марта, около 16:00 вблизи Лимана. Капитан полиции на автомобиле возвращался в Славянск. Увидев перед собой выехавшее на встречную полосу авто, офицер пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого авто не пострадала.

Константин Колесников — переселенец, в 2014 году он остался верен присяге и уехал из оккупированного боевиками Донецка. Является участником боевых действий, прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын.

Напомним, в январе при исполнении служебных обязанностей в результате ДТП в Житомире погиб заместитель начальника отдела УИАП ГУНП в Житомирской области Игорь Мороз.

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