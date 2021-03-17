Стали известны подробности резонансного взрыва в Боярке под Киевом. Как удалось выяснить «ФАКТАМ», 16 марта в четыре часа утра в пригороде столицы произошел мощный взрыв, в результате которого погиб человек. По свидетельству очевидцев, фрагменты тела разбросало на 300 метров. Человеческие останки местные жители находят в своих дворах до сих пор.

— Момент взрыва мы увидели на видео с камеры наблюдения, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции. — В четыре утра к одному из домов подъезжает такси, из машины выходит мужчина с красной канистрой в руках. Через несколько секунд раздается взрыв. Взрыв был такой силы, что у нескольких домов снесло заборы, вылетели окна. Были повреждены припаркованные неподалеку автомобили. Но больше всего пострадал дом, в котором живет 90-летняя старушка с семьей. У этого дома сорвало крышу и разрушило часть стены. Только по счастливой случайности там никто не пострадал. Но напуганы люди сильно.

Взрыв был такой силы, что у нескольких домов снесло заборы

Уже позже нам удалось выяснить, что взорвалась самодельная взрывчатка, эквивалентная 5 килограммам тротила. Это очень много. Полиция установила личность погибшего. Им оказался 34-летний переселенец из Крыма. По злой иронии судьбы, согласно нашей информации, этот мужчина собирался взорвать свою бывшую возлюбленную, но не дошел до ее дома всего каких-то десять метров. Самодельное устройство взорвалось у него в руках.

Взрыв повредил несколько автомобилей

Удалось выяснить и причину трагедии. Мужчина переехал в Киев из Крыма в 2014 году, сразу же после аннексии. Он занимался бизнесом. Дела, судя по всему, в столице у него шли хорошо. Познакомился с молодой женщиной. Пока они встречались и жили вместе, он приобрел для своей возлюбленной автомобиль за 40 тысяч долларов. Позже еще дал 30 тысяч долларов на раскрутку ее собственного бизнеса. А потом они поссорились, разбежались. Мужчина требовал, чтобы возлюбленная вернула ему деньги. Но та отказалась. Тогда крымчанин решил ее убить.

По данным полиции, взрывчатку мужчина сделал сам в собственном гараже, вероятно, найдя инструкцию в интернете.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Луцке в результате взрыва гранаты в квартире погиб 41-летний ветеран АТО.



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