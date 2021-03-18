27.61 / 27.78 32.83 / 33.18
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве закрыли сразу семь станций метро: куда не пускают пассажиров

16:00 18 марта 2021
Метро

В четверг, 18 марта, анонимы сообщили о минировании сразу семи станций киевского метрополитена.

Как сообщают в Киевской горгосадминистрации, на данный момент закрыты станции «Театральная» и пересадочный узел на «Золотые ворота»; «Дворец спорта» и пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»; «Майдан Незалежности»; «Крещатик»; «Академгородок»; «Красный хутор» и «Героев Днепра».

«Информация об открытии станций будет опубликована сразу же после завершения проверки», — добавили в КГГА.

Напомним, что недавно в Киеве «заминировали» здания Министерства культуры и Цирка. Правоохранители, эвакуировавшие более 600 человек, взрывчатку не нашли. «Минер» сообщил, что человек со взрывчаткой сидит в зале. Он требовал увольнения директора Цирка.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Метро

В Киеве закрыли сразу семь станций метро: куда не пускают пассажиров

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер