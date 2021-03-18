В Киеве закрыли сразу семь станций метро: куда не пускают пассажиров

В четверг, 18 марта, анонимы сообщили о минировании сразу семи станций киевского метрополитена.

Как сообщают в Киевской горгосадминистрации, на данный момент закрыты станции «Театральная» и пересадочный узел на «Золотые ворота»; «Дворец спорта» и пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»; «Майдан Незалежности»; «Крещатик»; «Академгородок»; «Красный хутор» и «Героев Днепра».

«Информация об открытии станций будет опубликована сразу же после завершения проверки», — добавили в КГГА.

Напомним, что недавно в Киеве «заминировали» здания Министерства культуры и Цирка. Правоохранители, эвакуировавшие более 600 человек, взрывчатку не нашли. «Минер» сообщил, что человек со взрывчаткой сидит в зале. Он требовал увольнения директора Цирка.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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