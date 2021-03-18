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Происшествия

Разгуливавший по Кривому Рогу страус напугал водителей и рассмешил сеть

16:46 18 марта 2021
Страус

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на дороге водителей напугал страус, который неоднократно неожиданно выбегал на проезжую часть. Видео появилось в Instagram.

После публикации ролика стало известно, что птица сбежала не из фермы, а из частного хозяйства. На данный момент за страусом уже пришли хозяева.

Тем не менее до этого видео собрало массу комментариев.

«Хоть бы его не убили у него и так жизнь нелегкая», «Он, наверное, замёрз и думает куда пойти погреться», «Он бедняга в шоке», — пишут в сети.

А один из комментаторов вспомнил и страусиную ферму президента-беглеца Виктора Януковича.

«Янукович где-то рядом», — написал он.

Напомним, в августе 2020 года в Киеве насмерть сбили лося, длительное время обитавшего в районе Выдубичей и пугавшего водителей.

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