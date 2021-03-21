27.61 / 27.76 32.82 / 33.07
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Трое в больнице, один — в коме: вечеринка с наркотиками закончилась очень печально для подростков в Ровенской области

18:28 21 марта 2021
Скорая помощь

В Ровенской области медикам пришлось одновременно спасать четырех несовершеннолетних пациентов, которые на вечеринке приняли опасные наркотические вещества — амфетамин и метадон. Как сообщил Ровенский центр экстренной медицинской помощи в Facebook, на горячую линию «103» поступило сразу несколько одинаковых вызовов. Звонившие просили помощи для участников вечеринки в селе Федоровка (Гощанский район).

Бригады Гощанской подстанции экстренной медпомощи прибыли на место и обнаружили одинаковые симптомы у троих подростков 15−17 лет.

После оказания им первой помощи детей транспортировали в реанимационное отделение районной больницы. Четвертого подростка в больницу доставили его родители. Они успели промыть сыну желудок, поэтому на данный момент его состояние опасений не вызывает.

Что же касается трех пациентов, доставленных в клинику по «скорой», то одного пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Отметим, что в Украине с «завидной» регулярностью обнаруживают и ликвидируют незаконные лаборатории по производству метадона и метамфетамина.

444

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

«Восьмое чудо света»: Ани Лорак с новой прической потрясла поклонников

Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Нас греет любовь»: Пугачева прилюдно призналась в чувствах к Галкину на глазах у Киркорова

Евгений Кошевой

Олег Винник, прости: Евгений Кошевой устроил «собственный Липсинк баттл», забавно перепев известные хиты

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер