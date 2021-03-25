В СБУ рассказали, в чем конкретно подозревают «создателей ЧВК» Семенченко и Шевченко

Служба безопасности Украины обвиняет организаторов частной военной компании Евгения Шевченко и Семена Семенченко в причастности к продаже российского оружия в Ираке, Сирии и Афганистане, а также создании на территории Украины незаконного военного формирования. Об этом говорилось на брифинге, который провели сотрудники СБУ, передает «Интерфакс-Украина».

Шевченко и Семенченко

По словам начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олега Головаша, после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Головаш уточнил, что бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко, при содействии других лиц, имена которых пока не разглашаются, организовали и зарегистрировали на территории одного из иностранных государств частную военную компанию.

Но Семенченко инкриминируют «не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства», а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ).

Семенченко, был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры.

Роль Евгения Шевченко состояла в поиске каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уточнил Головаш.

«Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей УК „наемничество“ лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самого Семенченко»— подчеркнул начальник главка.

По его словам, ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения, направлены в Печерский районный суд, решения пока еще не приняты.

Напомним, 24 марта СБУ заявила, что разоблачила и пресекла деятельность так называемой частной военной компании, деятельность которой была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

В состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

По данным спецслужбы, подготовка членов «ЧВК» проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

Правоохранители выяснили, что контролировали организацию 15 граждан Украины, которые, в частности, вербовали потенциальных членов «ЧВК». Предпочтение отдавали людям с опытом боевых действий. Организаторами деятельности «ЧВК» спецслужба называет экс-депутата Семена Семенченко и «внештатного агента НАБУ» Евгения Шевченко.

По данным СБУ, Семенченко и Шевченко являются также возможными организаторами контрабандной схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из России. Их впоследствии якобы продавали государственным предприятиям по завышенным ценам.

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