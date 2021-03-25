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Происшествия

Дело о ЧВК: первого подозреваемого отправили под домашний арест

20:23 25 марта 2021
молоток судьи

Подозреваемого Александра Новикова, который проходит по делу о незаконном военизированном формировании, отправили под домашний арест. Об этом в Facebook сообщил Евгений Шевченко.

По словам Шевченко, который сам является фигурантом этого дела, ГПУ и СБУ не предоставили ни одного доказательства в совершении Новиковым инкриминируемых преступлений.

«Рассмотрение моего дела перенесено на завтра на 14:00», — сообщил Шевченко.

Он также добавил, что у него улучшилось настроение после брифинга СБУ. Фигурант расследования увидел непрофессионализм работников спецслужбы.

Напомним, нештатному сотруднику НАБУ Евгению Шевченко и бывшему народному депутату Семену Семенченко СБУ инкриминирует создание на территории Украины незаконного военного формирования. Их также обвиняют в причастности к продаже российского оружия в Ираке, Сирии и Афганистане.

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