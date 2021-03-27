Ребенок погиб под колесами: под Харьковом водитель насмерть сбил 12-летнюю девочку

В Харьковской области Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Подвирки около 12:55 27 марта, сообщили в полиции региона.

«29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, минувшим летом в Киеве пьяный водитель мусоровоза насмерть переехал женщину с ребенком.



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