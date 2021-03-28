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Происшествия

Ожоги лица и перелом пальца: странные «шутки» подростка на Львовщине закончились для двух девушек трагедией

8:27 28 марта 2021
Граната

На Львовщине от взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних. Как сообщает ТСН.юа, инцидент произошел в городе Стебники 27 марта. В одном из дворов на скамейке сидели школьницы и 17-летний парень, как вдруг его рюкзак разорвало на куски. Он сам получил травму руки, у одной из девочек — рваные раны, а еще у одной — перелом, ожог лица и контузия глаза.

«Затрясло хорошо. Увидел желтый дым, такой клубок дыма, не знаю от чего», — вспоминает житель Стебника Александр Родионов, отмечая, что поскольку все случилось неподалеку больницы, сначала подумали, что сдетонировали кислородные баллоны.

Но выяснилось, что-то рвануло возле магазина на столиках, где сидело четверо несовершеннолетних — трое девочек и парень.

Как сообщает Telegram Новини країни, парень мог «пошутить» с подругами. Тем более, что подобне «игры» для него не в новинку — несколько лет тому назад он, будучи участником группы «Синий кит», пытался прыгнуть с крыши 9-этажного дома.

Напомним, в начале марта граната взорвалась на 7 этаже многоквартирного дома в Бердянске. Тогда погибли двое мужчин 50 и 60 лет, а 50-летнюю женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото ГСЧС Украины

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Ожоги лица и перелом пальца: странные «шутки» подростка на Львовщине закончились для двух девушек трагедией

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