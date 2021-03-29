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Происшествия

Под Киевом в ДТП с участием катафалка, перевозившего покойника, погибли люди

19:41 29 марта 2021
На месте ДТП

В понедельник, 29 марта, в Киевской области катафалк, перевозивший покойника, столкнулся с «Москвичом» — погибли два человека. Об этом сообщает «Информатор».

ДТП произошло на Новоирпенской трассе. Автомобиль ритуальных услуг перевозил покойника в гробу и столкнулся с «Москвичом», в котором находились три человека.

Двое мужчин из легковушки погибли на месте происшествия, а женщину увезла «скорая».

Водитель и пассажир катафалка были пристегнуты ремнями и травм не получили. Гроб с покойником перегрузили в другое авто и увезли.

Из-за аварии на дороге возникла пробка. Тела погибших достали из «Москвича» с помощью спецтехники. Правоохранители устанавливают детали происшествия.

Напомним, на Харьковщине Mercedes совершил смертельный наезд на 12-летнюю девочку.

Фото: Нацполиция и «Информатор»

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На месте ДТП

Под Киевом в ДТП с участием катафалка, перевозившего покойника, погибли люди

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