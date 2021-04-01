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Происшествия

Бросивший в полицию гранату водитель мопеда спрятался под кроватью

11:17 1 апреля 2021
Задержание преступника

На Луганщине 39-летний житель Рубежного бросил гранату в сторону патрульных полицейских.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, таким образом мужчина, ехавший на мопеде, отреагировал на действия патрульных, которые остановили его для проверки документов. К счастью, никто из правоохранителей не пострадал.

«Сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре установили, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Также на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5, которые он выбросил, убегая от полицейских», — отметили в Нацполиции и добавили, что злоумышленника удалось обнаружить у него дома, где мужчина прятался в коробе под кроватью.

«Этот мужчина ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему было вынесено условное наказание», — уточнили в полиции.

О том, пострадал ли сам метатель, не сообщается. Однако на фото, которое выложили на сайт НПУ, на руках задержанного видны повреждения.

Открыто уголовное производство по статье ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что зимой этого года в Харькове во дворе одного из многоэтажных домов произошел взрыв гранаты. Местные паблики сообщали, что неизвестные покушались на общественного активиста движения «Мы-харьковчане» Алексея Поликашова.

Фото с сайта Нацполиции Украины.

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