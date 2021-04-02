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Происшествия

В Киеве посетитель ТРЦ расстрелял охранника за замечание по поводу защитной маски

16:09 2 апреля 2021
Пистолет

В Киеве задержали мужчину, который выстрелил в охранника торгово-развлекательного центра, что на проспекте Победы.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, так мужчина, который зашел в ТРЦ без защитной маски, отреагировал на замечание охранника. Уголовное производство в отношении 32-летнего киевлянина открыто по статье о хулиганских действиях с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

«Не желая соблюдать карантинные меры, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в охранника», — добавили в прокуратуре, отметив, что пули попали в область туловища и головы пострадавшего.

Стрелка задержали на месте ЧП, решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что на днях под Одессой произошла трагедия — 40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в жену, а затем — в себя. Женщина погибла на месте. Все это произошло на глазах их 19-летнего сына.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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