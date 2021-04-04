В Запорожье разъяренная женщина бросила нож-хлеборез и случайно убила мужа

В Запорожье женщина броском ножа случайно убила своего сожителя. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Сообщается, что трагедия произошла в Хортицком районе города. Мужчина и женщина после приема спиртного вернулись домой ночью. И там произошла ссора между женщиной и матерью ее сожителя.

После обидных слов в ее адрес женщина бросила нож, которым нарезала хлеб, в стену коридора. В этот момент по коридору шел ее сожитель. Нож попал ему прямо в висок. Мужчина упал и застонал.

На место приехали скорая помощь и полиция. Медики осмотрели мужчину и после отсутствия жалоб уехали. Полиции раненый рассказал, что это он сам неудачно упал, а обвиняемая доказывала, что это она его ударила.

Ночью мужчине снова стало плохо и его увезла скорая в больницу. Но помощь не оказывали до утра, пока утром гражданской жене не выдали список необходимых лекарств. Утром мужчина умер.

Мать потерпевшего считает, что женщина должна понести наказание, потому что из-за нее умер ее сын. Обвиняемая настаивала в суде на том, что это было непреднамеренное убийство.

Суд принял решение наказать женщину семью годами лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте в Одессе, где пьяный водитель после ДТП угрожал ножом прохожим.

Фото akzent.zp.ua/

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