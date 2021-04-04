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Происшествия

В центре Одессы водитель сбил трех юношей на переходе и скрылся с места происшествия

13:36 4 апреля 2021
ДТП

В воскресенье, 4 апреля, в Приморском районе Одессы произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Об этом сообщили в патрульной полиции города.

Сообщается, что авария случилась у Александровского сквера. Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.
В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних ребят с телесными повреждения доставили в больницу.

Позже при обследовании улиц города патрульные обнаружили автомобиль с характерным повреждением лобового стекла. Общаясь с инспекторами, водитель признался, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств водителя передали следователю.

Напомним, в ночь на субботу, 3 апреля, в Одессе произошло ДТП с участием кареты скорой медпомощи. В аварии много пострадавших.

Фото facebook.com/odesapolice/

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