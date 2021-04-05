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Происшествия

Двое матросов с ковидом сбежали из госпиталя в Одессе, прихватив 12 тысяч гривен

18:58 5 апреля 2021
Госпиталь

Полиция Одесской области разыскивает двух матросов, которые обокрали инфекционное отделение военного госпиталя по улице Пироговской в Одессе. Речь идет о Виталии Чернявском (19 лет) и Владиславе Скрипкине (18 лет), которые лечились от коронавируса.

Военнослужащие похитили 12 200 гривен и после совершенного преступления скрылись. Злоумышленников ищут.

Для этого в полиции обнародовали их фото.

Напомним, в Мариуполе 1 апреля из дневного стационара поликлиники № 2 были похищены несколько доз вакцины CoviShield, предназначенной для вакцинации мариупольцев в возрасте 80+. Задержанные воры назвали себя антивакцинаторами.

Фото 1tv.od.ua/

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