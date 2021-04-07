НАБУ показало свои находки у брата главы ОАСК Вовка

В НАБУ показали находки, обнаруженные во время обысков у двух адвокатов, которых задержали при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

Как сообщают в антикоррупционном бюро, средства предназначались для судей Окружного админсуда Киева, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

«Детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы наличных: более 3,7 млн. долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 100 шекелей, а также 230 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

Один из задержанных — брат председателя ОАСК Павла Вовка. Сам руководитель ОАСК, сообщивший об обысках в здании суда, заявил, что детективы придумают «новую фантастическую историю».

Фото НАБУ.

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