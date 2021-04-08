Угрожал применить «связи»: депутат райсовета под Киевом вымогал 40 тысяч долларов у столичного нотариуса

В Борисполе силовики СБУ задержали депутата районного совета на получении им взятки в размере 40 тысяч долларов США от частного нотариуса. Об этом сообщает пресс-служба силовиков в Facebook.

Установлено, что депутат угрожал женщине лишением свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью, ссылаясь на связи с политических кругах и Минюсте.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, деньги фигурант требовал через пункт обмена валют и в дальнейшем планировал перевести их в криптовалюту.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 369−2 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять функции государства…») Уголовного кодекса.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сотрудники НАБУ задержали двух адвокатов, пытавшихся получить взятку для передачи ее судьям Окружного административного суда Киева. Юрий Бутусов сообщил все подробности детективной истории.

Фото пресс-центра СБУ

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