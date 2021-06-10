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Події

Святкування здачі ЗНО завершилося смертю: в Бучі під Києвом 15-річна школярка застрелила хлопця

19:36 10 червня 2021
Рушниця

У Київській області школярі після проходження ЗНО вирішили зробити фото для соцмереж з пневматичною рушницею — це закінчилося трагедією, повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

Школярі зайшли до приватного будинку одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю та почали фотографуватися. В результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілила в груди 16-річному хлопцю. Він помер на місці.

За попередньою інформацією, батько вбитого хлопця збирався подарувати йому цю рушницю.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Вбивство через необережність». Вона передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що стали відомі подробиці загибелі студентки у Львові.

Фото: https://ua.depositphotos.com і Нацполіція

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