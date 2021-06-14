У Дніпропетровській області чотирирічний малюк проковтнув гайку, його батьки забили на сполох і хлопчика доставили в в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. Про це лікар-ендоскопіст Сергій Щудро повідомив в групі «Дитячий ендоскопічний центр» в Facebook .

Проте операція не знадобилася, а під час гастроскопії чужорідне тіло навіть не було виявлено. Знайти його вдалося тільки після рентгенографії.

«Під час гастроскопії чужорідне тіло не виявлено, але протягом доби воно вийшло самостійно!» — поділився медик, показавши фото гайки.

Раніше у Львові екстрено прооперували дитину, що проковтнула 30 магнітів, а в Польщі українські заробітчани врятували малюка, подавилася деталькою від конструктора.

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