Залишилися дружина і 5-місячна дитина: під Києвом в ДТП загинув молодий поліцейський

У ДТП в Київській області загинув 24-річний патрульний Борисполя рядовий поліції Владислав Кіре. Як повідомила прес-служба патрульної поліції, інцидент стався в суботу, 12 червня.

Попередньо відомо, що водій автомобіля не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автобусом. Поліцейський, який сидів на пасажирському сидінні, загинув на місці.

У 24-річного патрульного залишилася дружина і 5-місячна дитина.

Кірі тільки в 2021 році вступив до лав патрульної поліції і навчався в Академії патрульної поліції. Через кілька місяців він повинен був вийти на охорону порядку вулиць рідного Борисполя.

Раніше в Донецькій області в ДТП під час виконання службових обов'язків загинув 30-річний поліцейський — співробітник сектора реагування патрульної поліції Костянтин Колесников.

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