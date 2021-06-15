Літак авіакомпанії Wizz Air, який здійснював рейс до Запоріжжя, змушений був повернутися відразу після вильоту та зробити посадку. Про це повідомляє польське видання RMF.

Аварійна посадка сталася через несправність шасі. Рішення про приземлення екіпаж прийняв відразу після зльоту, але через повні паливні баки літак ще близько години літав над аеропортом Катовіце, так як для безпечної посадки необхідно було знизити його масу.

«Ця модель літака не може зливати паливо, тому воно було вироблено під час польоту біля нашого аеропорту», — заявив Петро Адамчик, представник аеропорту Катовіце.

Посадка відбулася під контролем пожежної частини та рятувальної служби аеропорту, але їх втручання не знадобилося.

Раніше український літак через збій в двигуні змушений був сісти в Одесі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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