Потоп в Ялті: з'являються дані про жертви

В окупованій Ялті за останню ніч і протягом п'ятниці, 18 липня, випало 133 мм опадів — такого не було з 1922 року. Про це повідомила в своєму Facebook глава окупаційної адміністрації міста Яніна Павленко.

«Станом на даний момент випало 135 мм опадів. В останній раз така серйозна ситуація була в 1922 році, коли за добу випало більше 190 мм опадів», — написала Павленко.

Відомо вже про вісім постраждалих, одного з них прооперували.

«Одна людина загинула в результаті підтоплень в Ялті, його віднесло потоком води», — повідомляє Telegram-канал «Раніше всіх. Ну майже».

Режим НС регіонального масштабу введений в Керчі, Ялті та Феодосії.

Нагадаємо, в Ялті через негоду немає води і електрики.

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