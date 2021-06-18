Стала відома доля дитини, яка зникла з бази відпочинку в Коблево

Поліція Миколаївській області знайшла зниклого на базі відпочинку «Сантаріні» в Коблево п'ятирічного Єгора Кучера. Про це повідомляє відділ комунікації поліції.

Спочатку батьки намагалися знайти малюка самостійно. Але потім звернулися в поліцію. Правоохоронці витратили на пошуки малюка кілька годин, поки не побачили, що вздовж берега гуляє маленький хлопчик без супроводу дорослих. Вони вирішили підійти до дитини і дізнатися, де його батьки.

Хлопчика живим і неушкодженим передали батькам.

На жаль, раніше двох зниклих в Тернопільській області підлітків знайшли мертвими.

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