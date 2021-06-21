Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: двоє загиблих та вісім травмованих

У понеділок, 21 червня, в Дніпропетровській області в районі села Покровське зіткнулися автомобіль «ВАЗ» та мікроавтобус Mercedes Sprinter. В результаті аварії загинули дві людини, ще вісім отримали травми. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Правоохоронці встановили, що «ВАЗ» виїхав на перехрестя з другорядної дороги й не надав перевагу мікроавтобусу.

Аварія трапилася близько 7 години ранку.

Двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці аварії. Водій і 21-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ», а також шість пасажирів мікроавтобуса отримали травми.

Водія «ВАЗу» затримали, поліція встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, тиждень тому у Києві у ДТП загинув мотоцикліст. Раніше в столиці легковий автомобіль влетів в автобус, постраждали водій й пасажири.

фото https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/

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