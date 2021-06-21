«Сморід просто пекельний»: в мережі повідомили про екологічну катастрофу на Київському водосховищі

Під Києвом на березі водосховища виявили сотні мертвих судаків, раніше екологічна катастрофа ледь не сталася під Вінницею. За словами очевидців, дохла риба лежить на декількох кілометрах уздовж узбережжя, повідомив у своєму Facebook Данила Сазонов.

«Екологічна катастрофа на Київському водосховищі. Тільки що приїхали з КВХ. Весь правий берег від дамби ГЕС і кілометри на три вище Межигір'я (вище просто не плавали) усипаний мертвим судаком. На прибережних мілинах дохлі рибини 2−3 кг вагою висять вгору хвостами. Кількість загиблої риби, навіть приблизно, не піддається оцінці. Ми налічували до 3 на метр. Сморід від тухлятини просто пекельний по всьому березі «, — написав Сазонов.

Пост викликав бурхливі засудження. Користувачі стверджують, що бачили багато дохлої риби і в інших районах.

Нагадаємо, екологічна катастрофа загрожує Чорному морю — узбережжя покривається шаром коричневого слизу.

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