«Басейн» в центрі міста: в Дніпрі затопило недобудовану станцію метро
У Дніпрі незвично сильні дощі призвели до затоплення недобудованої станції метро «Центральна». Як повідомляє ТСН, на будмайданчику виник справжній штучний «басейн».
У соціальних мережах місцеві жителі публікують фотографії затопленої станції.
«Влітку — басейн для купання; весна, осінь — ставок для риболовлі, взимку — каток», — пишуть користувачі. Знімку дали дотепний підпис «станція метро «Басейна».
У той же час в міськраді кажуть, що ліквідувати штучно створений «басейн» комунальники не будуть.
«Опади жодним чином не вплинули на процес будівництва метро та нікуди не потрапили», — заявили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.
Нагадаємо, що поїзд Маріуполь — Львів, коли проїжджав Дніпро, потрапив під дощ, що призвело до сумних наслідків.
Фото: Telegram-канал «Х…ий Дніпро»198
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