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Події

«Басейн» в центрі міста: в Дніпрі затопило недобудовану станцію метро

19:55 22 червня 2021
Потоп

У Дніпрі незвично сильні дощі призвели до затоплення недобудованої станції метро «Центральна». Як повідомляє ТСН, на будмайданчику виник справжній штучний «басейн».

У соціальних мережах місцеві жителі публікують фотографії затопленої станції.

«Влітку — басейн для купання; весна, осінь — ставок для риболовлі, взимку — каток», — пишуть користувачі. Знімку дали дотепний підпис «станція метро «Басейна».

У той же час в міськраді кажуть, що ліквідувати штучно створений «басейн» комунальники не будуть.

«Опади жодним чином не вплинули на процес будівництва метро та нікуди не потрапили», — заявили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, що поїзд Маріуполь — Львів, коли проїжджав Дніпро, потрапив під дощ, що призвело до сумних наслідків.

Фото: Telegram-канал «Х…ий Дніпро»

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