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Події

Підтоплені будинки, пошкоджені дороги та повалені дерева: вражаючі відео негоди в Україні

11:31 21 червня 2021
Потоп

В Україні через сильні дощі відразу у декількох областях негода наробила лиха, в тому числі і на Дніпропетровщині, як і кілька днів тому.

Як повідомляють у ДСНС, станом на ранок понеділка, 21 червня, кілька районів обласного центру частково підтоплені — «плавають» 23 приватних житлових будинки та 102 домогосподарства. За 20 червня рятувальники відкачали понад 56 тисяч кубометрів води, роботи тривають.

Тим часом у мережі показують, як «велика» вода прийшла у місто — кілька вражаючих відео викладає «Х.й Днепр» .

 

 

 

 

 

А на Буковині у Чернівецькому районі злива підтопила 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км і дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах. За даними на ранок понеділка, рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках і 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах. Без світла залишилися жителі села Вікно, відео потопу в якому в мережу викладає Мирослава Фисюк.

Вражаюче відео розміщує і «Чернівецький промінь» .

Нагадаємо, що сильні зливи призвели до надзвичайної ситуації і на території окупованого Росією Криму. Так, у Ялті, серйозно затопило вулиці, а з місцевого крокоділяріума, де розмило всі перепони, втекли близько 70 рептилій.

А центром міста Керч можна було пересуватися на човні, що і демонстрував кримський «глава» Сергій Аксьонов.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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