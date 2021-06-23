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Події

На Луганщині ліквідували великий схрон бойовиків: що відомо

19:11 23 червня 2021
боєприпаси

Після того, як Служба безпеки України виявила у центрі Києва арсенал боєприпасів, співробітники спецслужби знайшли велику кількість військових засобів ураження в Луганській області.

В СБУ повідомили, що за оперативними даними, схованку облаштували у 2014 році козаки з «Всевеликого війська Донського», які воювали в Україні на стороні «ЛНР».

Бойовики закопали зброю та боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки у місті Щастя та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.

У схованці правоохоронці виявили 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм, 12 гранатометних пострілів ВОГ-17, 90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм, понад 400 патронів різного калібру, підривник артилерійського снаряда.

Вилучення засобів ураження проводилося підрозділами Нацполіції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, днями у Києві під час обшуків у «Муніципальній варті» співробітники СБУ знайшли незареєстровану вогнепальну зброю, а також боєприпаси, вибухові речовини й засоби ураження, незаконно вивезені із зони ООС.

фото https://ssu.gov.ua/

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