У водах Дніпра під Києвом виявили кишкову паличку: названі пляжі, де небезпечно купатися

Аномальна спека змушує українців шукати прохолоду біля водойм. У Києві до купального сезону офіційно готові всі пляжі.

За даними КП «Плесо», 9 пляжів отримали зелений статус (купатися дозволено без обмежень), 5 — помаранчевий — купатися не рекомендується, але й не заборонено.

Все ж на більшості пляжів вода не відповідає санітарним нормам.

Станом на 18 червня фахівці Держпродпотребслужби виявили перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички на восьми пляжах Києва. Йдеться про пляжі «Венеція», «Райдуга», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Веселка», «Тельбін», «Чорторий» і «Центральний».



Фахівці рекомендують користуватися цими пляжами як зонами відпочинку — без купання.

На двох пляжах, «Райдуга» і «Галерний, перевищено водневий показник. Це підвищення кислотності, яка сприяє прискореному розмноженню і зростанню мікроорганізмів.

На п'яти пляжах виявили підвищений вміст органіки — «Райдуга», «Тельбін», «Галерний», «Вербний», «Пуща-Водиця».

Всього на території Києва функціонують 14 пляжів. У Дніпровському районі — «Венеція», «Райдуга», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Веселка», «Тельбін», «Центральний».

У Деснянському районі — «Троєщина» і «Чорторий». У Голосіївському районі — «Галерний». У Оболонському районі — «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загибель дорослих і дітей на Київському водосховищі.

фото http://pleso.kyiv.ua/

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