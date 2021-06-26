90 людей отруїлися в ресторанах Харкова: назване вірогідне джерело

Масове отруєння в двох ресторанах Харкова сталося через недотримання санітарно-гігієнічного режиму. Як повідомила Госпродпотребслужба за підсумками позапланової перевірки, ймовірним джерелом спалаху кишкової інфекції став хворий працівник.

Всього постраждало 90 осіб, в тому числі 19 неповнолітніх. З них госпіталізували 86 осіб, станом на 24 червня в лікарнях залишалося 43 хворих. А за результатами досліджень в організмах 42 хворих знайшли бактерії роду сальмонели.

Під час перевірки на кухні ресторанів виявили порушення гігієнічних вимог до сировини та готових харчових продуктів:

спільне зберігання сировини і готових харчових продуктів;

порушення рівня температури і вологості при зберіганні (відсутність гігрометрів, термометрів, психрометрів і їх повірки);

відсутність маркування на мішках із сировиною (рис) і неможливість визначення термінів придатності;

столи і технологічне обладнання вимагають миття та дезінфекції.

Зараз два ресторани тимчасово закрили. Одному з них видали припис знищити, відкликати або вилучити з обігу харчові продукти, що несуть загрозу здоров'ю і життю людини.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів в Харкові спочатку оплачувала лікування постраждалих, але потім відмовила в компенсації.

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