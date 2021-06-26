90 людей отруїлися в ресторанах Харкова: назване вірогідне джерело
Масове отруєння в двох ресторанах Харкова сталося через недотримання санітарно-гігієнічного режиму. Як повідомила Госпродпотребслужба за підсумками позапланової перевірки, ймовірним джерелом спалаху кишкової інфекції став хворий працівник.
Всього постраждало 90 осіб, в тому числі 19 неповнолітніх. З них госпіталізували 86 осіб, станом на 24 червня в лікарнях залишалося 43 хворих. А за результатами досліджень в організмах 42 хворих знайшли бактерії роду сальмонели.
Під час перевірки на кухні ресторанів виявили порушення гігієнічних вимог до сировини та готових харчових продуктів:
- спільне зберігання сировини і готових харчових продуктів;
- порушення рівня температури і вологості при зберіганні (відсутність гігрометрів, термометрів, психрометрів і їх повірки);
- відсутність маркування на мішках із сировиною (рис) і неможливість визначення термінів придатності;
- столи і технологічне обладнання вимагають миття та дезінфекції.
Зараз два ресторани тимчасово закрили. Одному з них видали припис знищити, відкликати або вилучити з обігу харчові продукти, що несуть загрозу здоров'ю і життю людини.
Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів в Харкові спочатку оплачувала лікування постраждалих, але потім відмовила в компенсації.384
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