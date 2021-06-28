27.22 / 27.45 32.43 / 32.84
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Стан важкий: в Кривому Розі 12-річна дівчинка намагалася вбити себе, наковтавшись таблеток

17:13 28 червня 2021
У лікарні

У Тернівському районі Кривого Рогу в ніч з 26 на 27 червня намагалася накласти на себе руки 12-річна дівчинка. Вона випила весь набір таблеток, які знайшла вдома, і втратила свідомість, повідомляє Перший міський.

Незабаром на місце події прибули медики «швидкої допомоги» і госпіталізували дитину.

Зараз дівчинка перебуває в реанімації міської клінічної лікарні № 8.

«За попередньою інформацією, дитина не контактна», — повідомили лікарі.

Причина фатального рішення дівчинки залишається не встановленою.

Раніше в тому ж Кривому Розі в лікарню потрапила 15-річна школярка, що випила «коктейль» з 90 таблеток. На фатальний крок вона пішла після того, як одноліток заявив їй, що вона нікому не потрібна.

Фото з Pixabay

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марина Абросимова

«Один до десяти»: лікар оцінив шанси співачки МакSим вижити при перекладі на систему ЕКМО

Мішина та Еллерт

Був п'яний і цілуватися з Мішиною не хотів: Еллерт розповів, що насправді відбувалося на зйомках «Холостячки»

Кирилівка

У номері за 2 тисячі грн на добу немає навіть туалетного паперу: українці скаржаться на відпочинок у Кирилівці

Винник та Таюне

«Дівчинка-богиня»: кохана Олега Винника Таюне зачарувала образом «бандитки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.