Стан важкий: в Кривому Розі 12-річна дівчинка намагалася вбити себе, наковтавшись таблеток

У Тернівському районі Кривого Рогу в ніч з 26 на 27 червня намагалася накласти на себе руки 12-річна дівчинка. Вона випила весь набір таблеток, які знайшла вдома, і втратила свідомість, повідомляє Перший міський.

Незабаром на місце події прибули медики «швидкої допомоги» і госпіталізували дитину.

Зараз дівчинка перебуває в реанімації міської клінічної лікарні № 8.

«За попередньою інформацією, дитина не контактна», — повідомили лікарі.

Причина фатального рішення дівчинки залишається не встановленою.

Раніше в тому ж Кривому Розі в лікарню потрапила 15-річна школярка, що випила «коктейль» з 90 таблеток. На фатальний крок вона пішла після того, як одноліток заявив їй, що вона нікому не потрібна.

Фото з Pixabay

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter