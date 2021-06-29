Випила 20 таблеток: дівчинка повторила челлендж з Інтернету і отруїлася

У Дніпрі рятують 15-річну дівчинку, яка прийняла 20 таблеток якогось лікарського препарату, подивившись відео в Інтернеті.

У міську дитячу лікарню № 6 її доставили з гострим медикаментозним отруєнням, повідомляє Дніпро Час.

Зараз її стан оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, в лютому в Боярці під Києвом отруїлися дві ліцеїстки. Вони прийняли ударну дозу ліків, надивившись челленджів в Інтернеті. Незабаром їх «подвигом» надихнулися ще дві восьмикласниці з Умані.

«ФАКТИ» з'ясовували причини хвилі підліткових суїцидів з з 22-річним хлопцем, який спеціально вступав в «групи смерті», спілкувався з їх кураторами та учасниками, зумівши відговорити від суїциду шістьох підлітків.

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