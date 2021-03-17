«Мне удалось отговорить от самоубийства шестерых подростков»

Украину накрыла волна подростковых суицидов. Начиная с февраля буквально каждую неделю стали появляться сообщения о школьниках, которые, наглотавшись таблеток, попадали в больницу с острыми отравлениями. В Боярке Киевской области одну девочку спасти так и не удалось. Череду подростковых отравлений, не прекращающихся по сей день (неделю назад врачи чудом спасли принявшую 30 таблеток 16-летнюю девушку), связывают с опасным челленджем в соцсети TikTok. Одновременно один за другим подростки из разных городов стали совершать суициды, прыгая из окон и с крыш многоэтажек. Один из недавних таких случаев — самоубийство 14-летней школьницы, выпрыгнувшей с крыши 18-этажного дома на столичном бульваре Кольцова. Всего за несколько минут до суицида девочка, возвращаясь с урока рисования, звонила маме и обещала, что скоро будет дома. Большинство подобных случаев, произошедших за последнее время, напрямую связаны с вновь активизировавшимися в соцсетях «группами смерти», кураторы которых доводят детей до отчаянного шага. И если раньше говорили о том, что кураторы — это взрослые люди и тонкие психологи, то теперь выяснилось, что по ту сторону экрана могут находиться… такие же дети. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с 22-летним парнем, который специально вступал в «группы смерти», общался с их кураторами и участниками, благодаря чему сумел отговорить от суицида шестерых подростков.

«Доводя детей до суицида, кураторы просто получают удовольствие»

22-летний Иван Бондарь — студент Черноморского национального университета имени Петра Могилы. «Группами смерти» он заинтересовался, узнав из новостей о многочисленных случаях подростковых суицидов.

— В тот момент суицидальные группы были особенно активны в соцсети «ВКонтакте» — позже ее в Украине запретили, — рассказал «ФАКТАМ» Иван Бондарь. — Поэтому я решил поискать их там. Мне было интересно понять, как так называемым кураторам удается доводить до суицида детей. Нужные группы нашел меньше чем за сутки. Вступал в них прямо со своей страницы, не скрывая ни своей фамилии, ни фотографий.

— Не боялись, что вас самого может затянуть? Говорят, что опытные кураторы способны воздействовать на психику.

— Нет, за себя я был спокоен. Когда уже вступил в несколько таких групп, у меня сложилось впечатление, что среди кураторов тоже есть подростки. Это было понятно по тому, как они общаются, какие используют выражения. Но были и группы, которыми руководили взрослые. Некоторых из них потом задержали в России. Общаясь с этими кураторами и узнавая о них сведения уже после их задержания, я пришел к выводу, что у большинства нет цели заработать денег в Даркнете или где-то еще. Доводя детей до суицида, они просто получают от этого удовольствие. Это маньяки, которые хотят убивать, но не могут выйти на улицу и открыто сделать это. Зато могут заниматься этим в Интернете.

— Когда вы вступали в суицидальные группы, вас там о чем-то расспрашивали?

— Поначалу кураторы общаются с тобой очень осторожно, так сказать, прощупывают почву. Они не дают никаких суицидальных заданий. Спрашивают, что тебя привело к ним и почему хочешь «поиграть в кита» — мол, возможно, у тебя проблемы с родителями или друзьями. Я написал, что у меня проблемы с девушкой. Еще кураторы предупреждают, что я никому не должен рассказывать об этой группе — ни друзьям, ни уж тем более родителям.

Чуть позже мне стали давать первые легкие задания. Например, прослушать несколько мрачных музыкальных треков, что-то нарисовать или посидеть на краю крыши. Не прыгать, а просто посидеть — и отправить фотографию куратору в качестве отчета. Отчет нужно было предоставлять после каждого выполненного задания.

Некоторые задания нужно было выполнять непосредственно в 4:20 утра — и тогда же присылать куратору отчеты. Это делается для еще большего воздействия на психику: если регулярно вставать в такое время, самочувствие будет ухудшаться с каждым днем. Я сам это почувствовал, хотя, выполнив задание, тут же ложился спать и вроде бы высыпался. Но все равно потом целый день ходил с тяжелой головой и чувствовал усталость.

Могу только представить, в каком состоянии были подростки, которые, как того и требовал куратор, просыпались в 4:20 и уже не ложились. Кстати, как я потом понял, многие кураторы сами не выдерживали и не могли ежедневно просыпаться в это время. Иногда они не выходили на связь.

— Вам давали много заданий?

— В каждой группе по-разному. Сначала я вступил в две, а вскоре состоял уже в восьми суицидальных группах. В одной давали 50 заданий на 50 дней. Начинали с легких и вроде бы безобидных, но на пятидесятый день все должно было закончиться самоубийством.

А в одной из групп я, наоборот, прошел ускоренный суицидальный курс — всего за девять дней. Там быстро стали давать серьезные задания — например, нанести себе порезы. Вырезать на руке или ноге хэштег 4:40 или Ф57 (это название группы так называемого основателя суицидальных игр Филиппа Будейкина, который уже несколько лет сидит в тюрьме в России). Нужно было нанести себе порез и отправить фото куратору. Я нарисовал себе порезы акварельной краской.

Куратор дал задание Ивану нанести себе порез, после чего прислать ему фото. Парень нарисовал себе порезы акварельной краской

«Совершенно разных подростков объединяло одно — непонимание в семье»

— Куратор заставлял вас совершить самоубийство?

— Убеждал, что это необходимо, чтобы «избавиться от страданий, освободить свою душу от мук». Говорил, что мою проблему можно решить одним-единственным способом: «Освободись. И тебя ничто больше не будет беспокоить. Твоя жизнь будет безмятежной, ты станешь «китом». Когда дошло до последнего задания, куратор предложил мне два варианта: повеситься или прыгнуть с крыши высотки. Я выбрал второй способ. Решил, что такое самоубийство легче инсценировать. Куратор предупредил, что перед тем, как прыгать с крыши, я должен удалить нашу с ним переписку. Я согласился, но делать это, разумеется, не стал.

— Вы инсценировали самоубийство?

— Да. В день, когда это должно было произойти, опубликовал на своей страничке прощальный пост. Отметил в нем всех участников суицидальной группы, выложил фото с крыши и больше на свою страничку не заходил. Тем временем один николаевский новостной сайт, увидев мой прощальный пост, не стал ничего проверять и опубликовал информацию о том, что я покончил с собой. Для кураторов это стало еще одним подтверждением того, что я выполнил задание.

— Новость о вашей смерти не успели увидеть родные или друзья?

— Нет. Некоторые увидели прощальное письмо «ВКонтакте», но те, кто хорошо меня знает, даже не сомневались, что это какой-то фейк. Я тем временем уже с новой странички продолжал общаться с кураторами других групп (накануне я их предупредил, что перейду на другой аккаунт). Одновременно предоставил все переписки и известные мне сведения сотрудникам николаевской полиции.

— В других группах вы продолжали выполнять задания?

— Нет, я там оставался, чтобы общаться с детьми, которые действительно хотели совершить суицид. Со многими из них я начал переписываться в личных сообщениях. Мне удалось отговорить от самоубийства шестерых. Это подростки возрастом от 12 до 16 лет. Совершенно разные дети, которых объединяет только одно — непонимание в семье. Причем, когда только начинаешь с ними общаться, они называют совсем другие причины — что-то вроде «надо мной издеваются в школе» или «бросил парень». Но, узнавая их ближе, понимаешь, что проблема не столько в этом, сколько в том, что им не с кем поделиться своими переживаниями. Что родителям их проблемы неинтересны и кажутся незначительными. И подросток ищет того, кому они будут интересны.

По моим наблюдениям, большинство вступают в суицидальные группы не потому, что хотят покончить с собой, а просто потому, что ищут единомышленников, друзей. А попадают на куратора, который, притворившись другом, в результате подталкивает ребенка к суициду. У тех шестерых подростков, которых я отговорил от самоубийства, проблемы на самом деле были именно в семье. От банального непонимания со стороны родителей до ужасной ситуации, когда девочку насиловал отчим.

— Вы говорили, что передали все известные вам данные и переписку с кураторами полиции. Это принесло результат?

— Насколько мне известно, в Украине никого из моих кураторов не привлекли к ответственности. Одного из кураторов вычислили в России — благодаря тому, что соцсеть «ВКонтакте» передает информацию правоохранительным органам. Там человека посадили. Что же касается того, что сейчас происходит в Украине, то думаю, что большинство детских суицидов уже не связаны с соцсетью «ВКонтакте» — она давно заблокирована. Зато набирает популярность TikTok, где много призывов к суициду. Контент в этой соцсети никем не контролируется, и там можно увидеть все что угодно, вплоть до призывов к терактам. Эту соцсеть необходимо заблокировать.

«Все полученные сведения я предоставил сотрудникам полиции», — говорит Иван Бондарь

Ранее к запрету TikTok в Украине призывал детский омбудсмен Николай Кулеба. Ведь именно в этой соцсети гуляло видео с призывом «выпить 40 таблеток обезболивающего» и «посмотреть, что будет».

«Девочка создала „группу смерти“, чтобы затем ее продать»

Тем временем версия Ивана о том, что кураторами суицидальных групп могут быть сами подростки, нашла свое подтверждение. Главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Украины Роман Сочка в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» сообщил, что недавно задержали двух кураторов «групп смерти» и ими оказались девочки-подростки. Одну задержали в Киеве, вторую — в Кривом Роге. Сейчас обе проходят принудительное психиатрическое лечение.

«Это дети 13 и 15 лет. Дети, которые не имеют авторитета среди друзей и близких, которые не чувствуют внимания со стороны родителей. Это дети с психическими расстройствами», — сказал Роман Сочка. Он показал оперативное видео допроса одной из девочек, на котором подозреваемая признается, что, создав суицидальный аккаунт и набрав подписчиков, затем его продала. По словам Романа Сочки, «группы смерти» уже напоминают бизнес. Вот выдержки из оперативного видео:

Куратор: — Раньше была такая суицидальная группа, и дети запомнили ее название. Вводили его в поисковик. Так я получила просмотры и подписчиков.

Полицейский: — Для чего вам был нужен аккаунт?

Куратор: — Чтобы его продать.

Полицейский: — Сколько у вас было подписчиков и просмотров?

Куратор: — 800 подписчиков и семь тысяч просмотров.

Полицейский: — Как вы к ним (к подписчикам. — Авт.) относились?

Куратор: — Хотела им просто помочь. Чтобы общение с родителями улучшилось, и все.

Полицейский: — Что случилось с вашим аккаунтом потом?

Куратор: — Я просто его продала.

Полицейский: — Мы знаем этого человека?

Куратор: — Нет.

Полицейский: — За сколько вы его продали?

Куратор: — Сумму не скажу.

«ФАКТЫ» будут продолжать отслеживать эту чрезвычайно важную тему. Основной и главный совет психологов — ни в коем случае не давить на ребенка, дать ему почувствовать, что его проблемы вам небезразличны. Выстраивать отношения, договариваясь, а не приказывая. Обратиться к психологу, но не вести ребенка к специалисту одного, а пойти на прием всей семьей. «ФАКТЫ» публикуют телефоны доверия, по которым могут обращаться дети и взрослые, если у них или у их близких возникли мысли о суициде: 7333 — Lifeline Ukraine;

116 123 — Национальная линия по предупреждению домашнего насилия, гендерной дискриминации и торговли людьми;

116 111 — Национальная детская горячая линия;

0−800−210−160 — психологическая поддержка населения «Человек в беде»;

(044) 456−17−25 — телефон доверия Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы психолога о том, как не допустить, чтобы ребенок вступил в подобную группу и что делать, если это уже произошло.

Фото ТСН

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