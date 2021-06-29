Лягла спати і померла: під Дніпром чоловік вбив власну матір і молотком побив її співмешканця

У Павлограді (Дніпропетровська область) 36-річний чоловік забив власну матір, та ще й завдав травми молотком її 61- річному співмешканцю. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Дніпропетровській області.

знаряддя злочину

Коли до правоохоронців надійшла інформація про померлу 58-річніу жінку, на тілі якої були численні тілесні ушкодження, її син розповів, що мати повернулася від свого співмешканця вже побитою і лягла відпочивати, а після померла.

Однак оперативники встановили, що тяжкі тілесні ушкодження жінці та її «другові» завдав син померлої.

Молодий чоловік намагався заплутати слідство і висував різні версії того, що сталося. Зараз його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також був вилучений і направлений на експертне дослідження молоток, який став знаряддям злочину.

Раніше під Одесою, в селі Нерубайське поліцейські також затримали чоловіка 1964 року народження, якого підозрюють у вбивстві власної матері. Правоохоронці виявили тіло літньої жінки з розбитою головою і гематомами на обличчі і руках. Смерть настала в результаті удару тупим предметом в потилицю.

Фото з Pixabay

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