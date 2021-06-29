27.09 / 27.33 32.24 / 32.63
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Лягла спати і померла: під Дніпром чоловік вбив власну матір і молотком побив її співмешканця

12:38 29 червня 2021
молоток

У Павлограді (Дніпропетровська область) 36-річний чоловік забив власну матір, та ще й завдав травми молотком її 61- річному співмешканцю. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Дніпропетровській області.

знаряддя злочину

Коли до правоохоронців надійшла інформація про померлу 58-річніу жінку, на тілі якої були численні тілесні ушкодження, її син розповів, що мати повернулася від свого співмешканця вже побитою і лягла відпочивати, а після померла.

Однак оперативники встановили, що тяжкі тілесні ушкодження жінці та її «другові» завдав син померлої.

Молодий чоловік намагався заплутати слідство і висував різні версії того, що сталося. Зараз його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також був вилучений і направлений на експертне дослідження молоток, який став знаряддям злочину.

Раніше під Одесою, в селі Нерубайське поліцейські також затримали чоловіка 1964 року народження, якого підозрюють у вбивстві власної матері. Правоохоронці виявили тіло літньої жінки з розбитою головою і гематомами на обличчі і руках. Смерть настала в результаті удару тупим предметом в потилицю.

Фото з Pixabay

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші в руках

Пенсії, аліменти, ціни на газ та проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня

молоток

Лягла спати і померла: під Дніпром чоловік вбив власну матір і молотком побив її співмешканця

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

Алла Пугачова

«Маленька Алла Пугачова теж плаче»: близькі Примадонни показали кадри з хрестин її маленької онуки-крихітки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.