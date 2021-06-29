Смерть моряка з Одеси: на судні з українським екіпажем сталися ще дві пожежі

На океанському контейнеровозі MSC Messina, де більшість членів екіпажу громадяни України і де в результаті пожежі загинув молодий моряк, відбулися ще два загоряння.

Про це «ФАКТАМ» повідомили у профспілці працівників морського транспорту України (ППМТУ), підкресливши, що всі моряки-українці рядового складу суден компанії MSC є членами ППМТУ.

«Зараз на борту знаходяться 26 моряків — громадян України, а також один громадянин Російської Федерації і один громадянин Індії, — повідомили в морській профспілці. — З часу пожежі на судні відбулися ще два невеликих загоряння, які були оперативно ліквідовані».

Там же підтвердили, що пожежа забрала життя 20-річного Богдана Ковтуненка, тіло якого вже знято з борту. Однак питання з транспортуванням на батьківщину все ще не вирішене, про що «ФАКТИ» повідомляли раніше.

«Ми готові надати родині загиблого правову допомогу, — відзначили в ППМТУ. — Нами підключено ряд серйозних інстанцій, зокрема департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, італійська профспілка, компанія MSC. У цей час судно буксирують до берегів Сінгапуру, перехід займе близько десяти днів».

За повідомленням екіпажу, наразі на борту вже є в достатній кількості питна й технічна вода, а також харчові продукти.

Разом з тим стало відомо про те, що під час пожежі постраждали й інші моряки, які отримали досить серйозні опіки.

«А ось першу медичну допомогу їм не було надано, — стверджує юрист в області морського права Микола Гольбін. — Спить екіпаж на палубі, де температура +30 градусів і вище (в уцілілих внутрішніх приміщеннях теплохода перебувати неможливо: гар, кіптява, кондиціонери не працюють через відсутність електропостачання. — Авт.). Зараз моряки постійно несуть вахти і перевіряють кожне приміщення, щоб уникнути повторних загорянь. Про причини того, що сталося ніхто не говорить. Але це не перша пожежа за останній місяць. Судно неодноразово горіло і до цієї події!»

В уцілілих внутрішніх приміщеннях теплоходу перебувати неможливо

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