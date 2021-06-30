Затримали двох недбайливих матерів, які заробляли на дитячому порно за участю доньок

В Україні, де раніше винесли вирок подружній парі, яка бивала тварин і знімала з ними порноролики, повідомили про підозру двом жінкам, які заробляли на «відео для дорослих» за участю власних дітей.

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, дві не зв'язані між собою жінки протягом 3−4 років організовували фото- і відеозйомки сексуального характеру за участю своїх дітей (дівчаток 6 і 9 років), а потім збували порнографічну продукцію через мережу.

«За один матеріал жінки отримували до 2 тисяч гривень», — відзначили в ОГП і додали, що фігуранок кримінальних проваджень затримано.

Одну з них відправили під арешт без можливості виходу під заставу. Відносно іншої готується аналогічне клопотання.

Заходи з викриття здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Києві спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіціі України.

Раніше на Рівненщині поліція затримала 35-річного чоловіка, який через соцмережі розбещував неповнолітніх дівчаток. Він шантажував підлітків, вимагаючи порнографічні фото і відео за їхньої участі. У телефоні затриманого виявили переписку з десятьма дівчатами.

Фото з сайту Офісу генпрокурора.

446

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter