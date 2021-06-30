Наркобанани: в порту під Одесою накрили партію кокаїну на 10 мільйонів доларів

Правоохоронці запобігли масштабній контрабанді важкого наркотику до України з Південної Америки. Операцію контрабандисти здійснили морським шляхом — на судні, яке з партією товару прибуло в морський торговельний порт «Южний» (під Одесою), наркотики вже не вперше були заховані в партії бананів.

На цей раз співробітники СБУ отримали оперативну інформацію про плани наркоділків.

«Кокаїн був надійно схований у вентиляційних люках вантажного контейнера з бананами. Під час поглибленого митного огляду цієї ємності міжнародного стандарту виявили 46 брикетів з „білим порошком“. Загальна вага наркотику — майже 57 кілограмів», — уточнили «ФАКТАМ» в регіональному управлінні спецслужби.

Вартість вилученої партії кокаїну, який прибув з Еквадору, на «чорному ринку» орієнтовно складає більше 10 млн доларів.

Розпочате кримінальне провадження за статтею «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». Зараз тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в цьому міжнародному трафіку.





Раніше повідомлялося, що в Одесі співробітниця поліції торгувала кокаїном з речових доказів.

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