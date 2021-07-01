У Києві в супермаркеті 50-річний збоченець спускав штани перед дітьми і притискався до них

У Солом'янському районі Києва бачили неадекватного чоловіка, який в одному з супермаркетів на вулиці Курській притискався до дітей, знімаючи штани і показуючи геніталії.

Як пишуть очевидці в соціальних мережах, на зауваження дорослих чоловік поводився агресивно — кидався з кулаками і матом.

У поліції Києва поки перевіряють інформацію.

«Сьогодні подібних викликів в поліцію Солом'янського району не надходило. Ми перевіримо, чи були скарги на дії чоловіка в інші дні. Можливо, очевидці повідомили охорону супермаркету, а в поліцію вони не зверталися. Тому правоохоронці могли і не виїжджати на місце НП», — розповіли сайту «Сегодня» в поліції Києва.

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