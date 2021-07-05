У Кривому Розі на шахті загинув прохідник

У Кривому Розі на шахті «Октябрьська» сталася надзвичайна подія, у результаті якої загинув робітник. Раніше гірник загинув на шахті «Алмазна» у Донецькій області.



Шахта «Октябрьська» знаходиться у Покровському районі Кривого Рогу. У неділю, 4 липня, чоловік загинув під час виконання робіт на території підприємства, повідомляє «Перший міський».



Сталося це близько 4:25. У поліцію повідомила диспетчер підприємства. 31-річного прохідника придавило машиною до породи, він помер на місці. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причин смерті.



Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію, яка сталася у Львівській області на державній шахті «Червоноградська».

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