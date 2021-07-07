Смерть в курортній Кирилівці: хлопця вбило струмом прямо на пляжі

У курортній Кирилівці, де нещодавно сварка біля кафе переросла у різанину і закінчилася госпіталізацією співробітника закладу громадського харчування, сталася надзвичайна подія — на пляжі загинув хлопець.

Як повідомляє «РІА-Мелітополь», молоду людину вбило струмом. Посилаючись на свідчення очевидців, видання стверджує, що хлопець працював на одному з пунктів водних розваг. Він вранці прийшов на роботу і почав накачувати повітрям один з атракціонів.

За однією з версій, на місці не було заземлення та його вдарило струмом. Відпочиваючі, які опинилися поруч, спробували реанімувати, постраждалого, проте медики, які прибули за викликом, констатували його смерть.

Також туристи розповіли, що після НП стали масово закриватися кіоски, пункти прокату, водні атракціони, а поліція і контролюючі служби розпочали перевірку підприємців на предмет дотримання техніки безпеки.

Однак на даний момент на сайті ГУНП у Запорізькій області інформації про цей випадок немає.

Раніше в Кирилівці 34-річний житель Дніпра влаштував стрілянину і важко поранив двох відпочиваючих. Стрілець намагався втекти, але його зупинили на трасі та затримали.

Фото з Вікіпєдії.

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