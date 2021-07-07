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Події

Шахраї з Харкова обманювали довірливих власників банківських карт: як виманювали гроші

12:59 7 липня 2021
Карти

У Харкові правоохоронці припинили діяльність шахрайського колл-центру. Раніше «ФАКТИ» розповідали, як аферисти, зламавши електронну пошту, взяли кредит на ім'я киянки. Харків'яни ж видавали себе за банківських працівників і поліцейських, повідомляє ТСН.

Слідство встановило, що колл-центр організували троє харків'ян, «працювали» в ньому чотири десятка операторів, які виманювали гроші у довірливих людей.

Вони дзвонили жертвам, представлялися працівниками банків, заявляли, що зловмисники нібито намагаються отримати доступ до рахунків абонентів, і що справою займається поліція.

Потім аферисти передзвонювали вже під виглядом слідчих, дізнавалися особисті дані та знімали гроші з рахунків.

«На хакерських форумах вони купували бази даних клієнтів банків, яким дзвонили оператори колл-центру. Громадянам повідомляли, що їх банківської карти нібито здійснюють підозрілі транзакції або про те, що надійшла заявка про зміну фінансового номера», — пояснила старший інспектор департаменту кіберполіції Національної поліції Анна Селезньова.

Шахраї змогли зняти з рахунків близько мільйона гривень. Тепер їм загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, шахраї в Кирилівці заробляють на «аренді житла» у моря.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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