Сім разів сокирою по голові: на Харківщині затримали вбивцю 63-річної жінки

На Харківщині, де нещодавно в обласному центрі за підозрою у замаху на вбивство затримали лідера громадського руху «Патріоти — за життя» Олега Ширяєва, поліцейські розшукали чоловіка, який жорстоко розправився з 63-річною жінкою.

Як повідомляють у ГУНП в Харківській області, тіло жінки 13 червня виявили в її квартирі у місті Лозова. Вона померла, отримавши сім ударів сокирою по голові.

У злочині запідозрили 36-річного мешканця Кропивницького, який раніше був засуджений за скоєння вбивства і крадіжки. Йому заочно повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство і оголосили у державний розшук.

А днями підозрюваного затримали у місті Куп'янську. Чоловік в усьому зізнався.

Як виявилося, він випадково познайомився з господинею квартири у Лозовій і деякий час жив у неї. А вбивство стало результатом конфлікту.

Зловмисника помістили у ізолятор тимчасового тримання, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше на Буковині чоловік убив сокирою сусідку, а потім повісився в лісі .

Фото ГУНП в Харківській області.

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