27.15 / 27.34 32.03 / 32.38
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Небезпечні бактерії не тільки в морі: в курортній Одесі в двох дитсадках знайшли кишкову паличку

19:28 8 липня 2021
змив

У Київському районі Одеси у двох дитячих садках — № 106 та № 304 — знайшли кишкову паличку. Про це йдеться у повідомленні Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Крім того, паразита виявили у лікарні № 1 та на підприємстві «Схід».

У цих закладах організують регулярний лабораторний контроль.

Як відомо, після попадання кишкової палички в організм людини, вона починає активно розмножуватися. Це призводить до запалення слизових оболонок кишківника. Першим симптомом найчастіше стає діарея. При тривалій діареї організм зневоднюється, з нього вимиваються життєво важливі елементи кальцій, натрій і калій.

Зараження кишковою паличкою може привести до панкреатиту, гастриту та коліту.

Нагадаємо, раніше у дитячому таборі селища Сергіївка під Одесою отруїлися школярі. Вони потрапили до лікарні з гострим гастроентероколітом.

«ФАКТИ» також повідомляли, що на деяких пляжах в Одеській області вода не відповідає гігієнічним вимогам. Купання у такій воді небезпечно для здоров'я.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Меладзе з колишньою дружиною Іриною

Хотіла подивитися їй в очі: колишня дружина Валерія Меладзе розповіла, чому намагалася зустрітися з Джанабаєвою

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають в Залізному Порту

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Чисте море

Чисте море, без медуз та бліх: українці показали відео з найчистіших курортів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.