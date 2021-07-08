Небезпечні бактерії не тільки в морі: в курортній Одесі в двох дитсадках знайшли кишкову паличку

У Київському районі Одеси у двох дитячих садках — № 106 та № 304 — знайшли кишкову паличку. Про це йдеться у повідомленні Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Крім того, паразита виявили у лікарні № 1 та на підприємстві «Схід».

У цих закладах організують регулярний лабораторний контроль.

Як відомо, після попадання кишкової палички в організм людини, вона починає активно розмножуватися. Це призводить до запалення слизових оболонок кишківника. Першим симптомом найчастіше стає діарея. При тривалій діареї організм зневоднюється, з нього вимиваються життєво важливі елементи кальцій, натрій і калій.

Зараження кишковою паличкою може привести до панкреатиту, гастриту та коліту.

Нагадаємо, раніше у дитячому таборі селища Сергіївка під Одесою отруїлися школярі. Вони потрапили до лікарні з гострим гастроентероколітом.

«ФАКТИ» також повідомляли, що на деяких пляжах в Одеській області вода не відповідає гігієнічним вимогам. Купання у такій воді небезпечно для здоров'я.

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