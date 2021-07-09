Вибух на підприємстві у Мелітополі: постраждали люди

У четвер, 8 липня, в Мелітополі на території ТОВ «Технодім Альянс» стався вибух, в результаті якого двоє людей отримали сильні опіки й були ушпиталені/

У Держслужбі з питань праці повідомили, що постраждали 36-річний майстер ділянки та клієнт, 60-річний керівник іншого підприємства. Вони проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей.

Вибух стався раптово.

Інцидент розслідуватиме спеціальна комісія.

Нагадаємо, раніше вибух стався у російському Новосибірську на одній з АЗС. Тоді постраждали десятки людей.

«ФАКТИ» повідомляли про пожежу на океанському контейнеровозі MSC Messina, в результаті якої серйозні опіки отримали члени екіпажу й загинув український моряк.

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