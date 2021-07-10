У Харкові обстріляли трамвай: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли трамвай з пасажирами, який прямував за маршрутом № 3. Постраждалих в результаті інциденту немає, повідомила мерія Харкова в Facebook.

Згідно з опублікованими даними, стрілянина сталася в другій половині дня на вулиці Полтавський Шлях. Там невідомі обстріляли трамвай, що рухався в в напрямку центру центру міста, з пневматичної зброї.

«Ніхто з пасажирів не постраждав. На місце події були викликані правоохоронці, складено протокол», — йдеться в повідомленні.

У поліції поки проводять перевірку. За даними правоохоронців, стрілок був один.

Кулі пошкодили скло двері в першому вагоні трамвая.

Всі обставини події ще встановлюються.

Ресурс потерть опублікував фото з місця подій.

Нагадаємо, минулого літа на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми — активістами організації «Патріоти за життя». Троє постраждалих отримали поранення від пострілів з травматичної зброї, ще один чоловік 1984 року народження був госпіталізований з травмами та струсом головного мозку. Відразу ж після нападу поліція затримала 14 осіб, а через деякий час в поліції встановили особи ще 35 громадян, які могли бути причетні до обстрілу автобуса. В кінці серпня Київський районний суд Харкова обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Всі вони були взяті під варту на 60 діб без права застави.

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