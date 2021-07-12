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Події

Небезпека на курорті: у Залізному Порту невідомий пограбував відпочиваючих, підсипавши їм сильнодіючу речовину

15:22 12 липня 2021
Пиво

У курортному Залізному Порту, де нещодавно туристів розважав дельфін, який підплив близько до берега, відбулася далеко не весела пригода — чоловік підсипав щось відвідувачам кафе, після чого відпочиваючі знепритомніли.

Як повідомляють у ГУНП у Херсонській області, постраждали двоє жителів Кропивницького, які до того ж втратили золоті прикраси і майже вісім тисяч гривень.

«Постраждалих без свідомості і з ознаками отруєння невідомою речовиною негайно шпиталізували до лікарні. До ранку їхній стан стабілізувався», — повідомили у поліції.

Опитування персоналу кафе і дружини одного з потерпілих показало, що до компанії підсів невідомий чоловік, який пригостив туристів пивом, яке і відправило їх на лікарняні ліжка.

Відповідного опису чоловіка поліцейські помітили на набережній. Під час особистого огляду у нього вилучили речі потерпілих.

Затриманим виявився 30-річний житель Дніпропетровської області, раніше судимий за розбій. Крім речей постраждалих, у нього вилучили упаковку із залишками невідомої речовини, яку направили на експертизу.

У даний момент зловмисник перебуває під вартою.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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