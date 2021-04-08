Когда пациентка стоматолога-мошенника обратилась в полицию, врач попытался ее убить

В Киеве арестовали стоматолога, которого пациенты обвиняют в халатности, мошенничестве и покушении на убийство. В суде, где горе-врачу избирали меру пресечения, он яростно отрицал свою вину и даже угрожал прокурору. «ФАКТЫ» писали об этом человеке в ноябре 2020 года (публикация «Мы увидели, что деньги с украденной у мамы карточки снимает… ее стоматолог»), когда он, несмотря на множество жалоб и заявлений в полицию со стороны пострадавших пациентов, разгуливал на свободе и даже продолжал вести прием. Ситуация изменилась после нашей публикации и вмешательства прокуратуры Киева. Стоматолога наконец задержали. Ему предъявили подозрение по целому ряду статей. Более того, оказалось, что пострадавших от его действий пациентов больше, чем было известно на момент написания статьи в «ФАКТАХ». Мы пообщались с пострадавшими и узнали о новых обстоятельствах, вскрывшихся в этой шокирующей истории.

«Пока я у него лечилась, он поменял шесть клиник»

Внимательный, интеллигентный, умеет доступно рассказать о лечении и успокоить. Именно такое впечатление 33-летний стоматолог производил на пациентов при первой встрече.

— Что-что, а расположить к себе этот человек умеет, — рассказала «ФАКТАМ» киевская пенсионерка Лариса Байдаченко. — Я впервые пришла к нему на прием 15 июля 2019 года. У меня были проблемы с зубами, необходимо было ставить импланты, и в ЛОР-институте говорили, что придется наращивать костную ткань, а это процедура сложная и очень дорогая. Подруга посоветовала проконсультироваться с ее знакомым врачом. Этот стоматолог произвел впечатление грамотного специалиста. Изучив мою проблему, он сказал, что предложенные ЛОР-институтом методы устаревшие, и предложил альтернативный вариант лечения, который мне понравился гораздо больше.

Мы подписали договор и начали лечение. С тех пор примерно два раза в неделю я ездила к нему на процедуры. Он должен был поставить мне десять имплантов. Имплант устанавливается в десну, и я его не видела — результат можно увидеть только тогда, когда уже будут стоять коронки. Но я не сомневалась, что стоматолог выполняет свою работу. Он делал мне анестезию, сверлил — и такие процедуры были на каждом приеме. Потом у меня все отекало, опухало, я по его назначению принимала антибиотики. Стоматолог говорил, что все идет по плану. Вскоре к нему начал ходить и мой муж — хотел поставить четыре импланта. Вроде бы все было в порядке, но со временем некоторые вещи стали нас настораживать.

— Какие именно?

— Во-первых, его ужасная непунктуальность. Он сам назначал время приема и мог опоздать на два или три часа. Однажды я прождала его целых шесть часов! Прибегал взмыленный, рассыпался в извинениях и говорил, что опоздания связаны с судебным процессом с бывшей женой за их маленького ребенка. Странно было еще и то, что он постоянно менял стоматологические клиники. Сегодня он назначал мне прием в одной больнице, а завтра уже совсем в другой. Пока я у него лечилась, он поменял шесть клиник! Согласитесь, подозрительно, когда человек так часто меняет место работы.

Стоматолог же говорил, что где-то ему не нравилось оборудование, где-то что-то поломалось — одним словом, у него на все были объяснения. И еще нам с мужем не нравилась его внезапность. Мы, как и полагается, каждую процедуру оплачивали прямо в клинике. Но, кроме этого, он мог позвонить в любой день, даже поздно вечером, и сказать: «Я сейчас буду возле вашего дома, вынесите мне такую-то сумму». То ему срочно нужно выкупить мои абатменты (часть импланта), то какой-то препарат. И каждый раз деньги нужны были немедленно.

— Он выдавал вам квитанции об оплате?

— В клинике выдавал квитанции, а если лично приезжал за деньгами, то давал расписки. Все эти бумаги у меня сохранились и сейчас приобщены к материалам уголовного производства. Но в полицию мы обратились уже летом 2020-го. Я у него лечилась больше года. Вернее, думала, что лечусь. Стоматолог говорил, что все десять имплантов установлены, и уже даже начал ставить мне коронки.

Но начались проблемы. В месте, где вроде как был установлен один из имплантов, кровила десна. Кровотечение началось еще во время процедуры, стоматолог с трудом смог его остановить. В результате я сделала снимок, и оказалось, что стоматолог пробил мне гайморову пазуху, в чем, разумеется, не признался. В результате началось нагноение и образовался гнойный свищ.

Именно благодаря снимку Лариса узнала и другую ошеломляющую правду: из десяти имплантов, которые ей якобы установил стоматолог, в наличии было только четыре. И те установлены плохо.

Когда после очередного приема у Ларисы Байдаченко началось воспаление, она сделала рентген. Снимок показал, что из десяти имплантов, которые ей якобы установил стоматолог, в наличии были лишь четыре. Фото ICTV

— Я была в шоке, — говорит женщина. — Пришла к стоматологу с этим снимком, спросила, как такое может быть. Тот, не моргнув глазом, заявил: «Ничего не знаю, я их ставил». «Вы хотите сказать, что они растворились? — возмутилась я. — Имплантов нет!» До сих пор не понимаю, что же он на самом деле делал, когда я приходила к нему на процедуры. Выходит, он просто раскурочил мне десны, и все.

Следом за мной снимок сделал муж. У него вместо четырех стоял всего один имплант. Кстати, однажды, когда муж был у него на приеме, произошла еще одна дикая ситуация — у него пропал кошелек. К счастью, муж вовремя это заметил и поднял скандал. Стоматолог клялся, что ничего не брал. Но муж не успокаивался, и потом его кошелек случайно появился под стоматологическим креслом, где еще несколько минут назад ничего не было.

Сейчас у Ларисы проблем с зубами еще больше, чем было до обращения к стоматологу:

— Другие специалисты, у которых я прошла обследование, говорят, что вот те четыре импланта, которые мне с грехом пополам установили, придется удалять. Потому что установлены они неправильно, и из-за этого появилась масса других проблем. Впереди месяцы, а то и годы изнурительного и дорогостоящего лечения. А этому стоматологу мы с мужем отдали 200 тысяч гривен. Деньги нам, пенсионерам, на лечение давали дети.

Оказывается, есть люди, которые потеряли еще большие суммы. Например, его пациентка Татьяна Коломиец лишилась более 330 тысяч гривен! Историю Татьяны я прочитала в прессе (именно о Татьяне «ФАКТЫ» писали в ноябре 2020 года. — Авт.) и вспомнила, что не раз видела эту приветливую интеллигентную женщину — она часто вместе со мной часами ожидала в холле клиники вечно опаздывающего стоматолога.

«Камеры видеонаблюдения возле банкоматов показали, что деньги с маминой карточки снимал… стоматолог»

История Татьяны Коломиец действительно шокирует. Ей стоматолог тоже должен был установить импланты. И тоже этого не сделал — вместо обещанных пяти поставил один. Более того, врач настолько втерся к женщине в доверие, что стал приходить к ней домой — сначала под предлогом, что хочет сделать какие-то процедуры, а потом и вовсе просто так. После его визитов с Татьяной происходило что-то странное — у нее заплетался язык, она не могла связать двух слов, а наутро ничего не помнила. Дочка Татьяны Вероника позже догадалась, что стоматолог подменил ее маме таблетки от давления — потому что, как только Татьяна перестала их принимать, странные симптомы прошли. В марте 2020 года у Татьяны Коломиец исчезла одна из банковских карточек. Но женщина обнаружила это не сразу. А 4 марта в разных банкоматах с этой карты в общей сложности было снято 78 тысяч гривен.

— Позже, получив от банка фотографии с камер видеонаблюдения возле банкоматов, мы увидели, что снимал деньги именно стоматолог! — рассказала «ФАКТАМ» Вероника. — А 25 июня маму госпитализировали.

Это произошло после очередного приема у стоматолога. Татьяна помнит, как после процедур стоматолог предложил подвезти ее домой, а по дороге угостил кофе. Очнулась женщина уже в больнице. Установленные возле ее дома камеры зафиксировали, что стоматолог подвез Татьяну к дому. Женщина была в полубессознательном состоянии, падала на асфальт и не могла идти. На видео видно, как стоматолог схватил ее, лежащую на земле, за руку и поволок к подъезду, а затем — к лифту.

— Квартира была под охраной, и мама в том состоянии никак не могла отключить сигнализацию, — продолжает Вероника. — Поэтому, как только открылись двери, сигнализация сработала — и уже через несколько минут приехали сотрудники охранной фирмы. Они обнаружили маму на полу без сознания. Двери квартиры были открыты. Стоматолог уже успел убежать. А вместе с ним пропали мамины ноутбук и айфон. Он успел забежать в квартиру, взять эти вещи и уйти. В тот же день с маминого «Приват 24» были отправлены 48 тысяч гривен на счет не известной нам женщины.

А после того, как Татьяна обратилась в полицию, стоматолог и вовсе попытался ее убить! Установленные в подъезде женщины камеры зафиксировали, что поздно вечером он поднялся на ее этаж и провел провода от электрощитка к металлической решетке, которая закрывает тамбур. Ночью у Татьяны пропал свет. Женщина вышла из квартиры, прикоснулась к решетке, и ее ударило током. Позже электрик объяснил, что, если бы решетка не была покрашена, удар током оказался бы значительно сильнее.

«Перед судебным заседанием врач инсценировал инсульт»

В покушении на жизнь стоматолога обвиняет и его бывшая теща — хозяйка первой стоматологической клиники, в которой он работал. После его скандального увольнения из этой клиники (связанного с многочисленными жалобами пациентов), развода и судебного процесса по поводу опеки над ребенком, стоматолог, как рассказал «ФАКТАМ» его бывший тесть Игорь Сушко, перерезал тормозной шланг в машине своей бывшей жены.

Первый раз стоматолога задержали в сентябре 2020-го — за то, что отравил клофелином и ограбил женщину в Дарницком районе Киева. Но тогда его отпустили из-под стражи под залог.

Первый раз горе-врача задержали в сентябре 2020 года. Но тогда его отпустили из-под стражи под залог. Фото «Киев Оперативный»

Теперь же, когда ему предъявлены другие обвинения и Татьяна Коломиец, Лариса Байдаченко с мужем и еще одна его пациентка официально признаны потерпевшими, стоматолога арестовали.

— В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 года этот человек, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения и таким образом завладел 400 тысячами гривен своих пациентов, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец. — Кроме того, в марте 2020 года он под предлогом совершения медицинских процедур проник в жилье одной из пациенток и украл банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тысяч гривен. В июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения пациентки домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, используя ее полубессознательное состояние, он завладел деньгами и материальными ценностями потерпевшей на сумму 63 тысячи гривен. Кроме того, стоматолог подозревается в покушении на убийство 70-летней женщины, которую он пытался убить, подсоединив заранее принесенные электрические провода к питанию под напряжением 220 вольт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей.

В прокуратуре добавили, что после того, как в суде стоматолог стал угрожать прокурору, ему вменили еще одну статью — «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

— Расследование действительно сдвинулось с мертвой точки, — сказал «ФАКТАМ» адвокат потерпевших Николай Тимощук. — Делами Татьяны Коломиец и супругов Байдаченко сейчас занимается Главное следственное управление города Киева, и, насколько мне известно, прокуратурой Киева уже истребованы материалы из Броварского райуправления полиции, где зарегистрировано производство по факту покушения на жизнь бывшей тещи стоматолога. Не исключено, что эти дела объединят.

Сейчас проходят судебно-медицинские экспертизы. Также проводится фоноскопическая и почерковедческая экспертизы (по поводу расписок, которые стоматолог давал пациентам и по поводу аудиозаписей, ведь Татьяне Коломиец удалось записать несколько разговоров с подозреваемым). Что касается стоматолога, то перед судебным заседанием, на котором ему должны были избирать меру пресечения, он пытался инсценировать инсульт. Его отвезли в больницу скорой помощи, где выяснилось, что никакого инсульта нет.

Также в суде он пытался показать, что является примерным отцом маленького ребенка и регулярно платит алименты. В качестве доказательства предоставил чеки из «Укрпочты», которые оказались фальшивыми. Сейчас на почте по этому поводу проходит служебная проверка. А получить эти чеки стоматологу, судя по всему, не составило большого труда, ведь его мать возглавляет одно из почтовых отделений в Черниговской области. Тем временем дело об отравлении клофелином женщины в Дарницком районе Киева (за что его задерживали прошлой осенью) уже передано в суд.

Сам горе-стоматолог комментариев прессе не дает. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Тем временем в Ровно суд избрал меру пресечения стоматологу Инне К., которая била и душила детей. Напомним, полиция открыла в отношении врача-изверга сразу пять уголовных производств.

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