У Дніпрі рятувальники прийшли на допомогу жінці похилого віку, яка застрягла у туалеті на кілька днів

У Дніпрі, де нещодавно патрульні врятували дівчину, яка хотіла стрибнути у річку з Центрального мосту, співробітники обласноЇ ДСНС допомогли жінці звільнити руку, що застрягла між металевими водопровідними трубами біля туалету.

У надзвичайної службі зазначають, що про НП у Соборному районі міста рятувальникам повідомила родичка потерпілої.

Виявилося, що жінка похилого віку посковзнулася і впала, застрягши рукою в комунікаціях. За словами постраждалої, у такому стані вона перебувала у ванній кімнаті протягом декількох діб.

Руку пенсіонерки звільняли із застосуванням гідравлічного інструменту, яким розтискали металеві труби.

Постраждалу забрала «швидка» з попереднім діагнозом «синдром тривалого стиснення і виснаження».

А у Маріуполі поліцейські врятували невдалого самогубцю — чоловіка, який на балконі четвертого поверху повис на мотузках для білизни. Патрульні піднялися у квартиру і втягнули туди чоловіка, мати якого розповіла, що той намагався накласти на себе руки.

Фото ДСНС у Дніпропетровській області.

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