Винен невідомий пішохід: поліція розповіла деталі ДТП з рейсовим автобусом на Рівненщині

Небезпечне ДТП з міжнародним рейсовим автобусом в Дубенському районі Рівненської області, яке відбулося вночі 17 липня, спровокував пішохід, який ішов по проїжджій частині назустріч автобусу. Такі попередні дані оприлюднило Управління Національної поліції в Рівненській області.

Також в поліції уточнили дані про постраждалих в ДТП. Крім двох водіїв, в салоні автобуса було близько 58 пасажирів — жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва. З них травмувалися 23 особи.

Досудове розслідування події здійснюється за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, 17 травня в Рівненській області на міжміській трасі розбився пасажирський автобус Дубно-Рівне. У салоні перебувало 20 чоловік, чотирьох з травмами доставили до лікарні. Водій автобуса намагався уникнути зіткнення з легковим авто, виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя, і там автобус перекинувся.

Фото rv.npu.gov.ua/

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