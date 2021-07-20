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Події

У Криму вантажівка без гальм зім'яла п'ять легковиків: багато загиблих

9:40 20 липня 2021
ДТП в Криму

В окупованому Росією Криму, настрій жителів якого екс-ватажок бойовиків Ігор Гіркін охарактеризував, як «середньої паршивості», на трасі Ялта — Севастополь сталася масштабна ДТП — п'ятеро людей загинули.

В «управлінні МВС по Севастополю» повідомили, що на 64-му кілометрі автодороги водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу рух, зіткнувся з п'ятьма легковими автомобілями, один з яких важка машина протягнула кілька сотень метрів. Після цього вантажівка, знісши дорожню огорожу, злетіла з дороги.

У ДТП загинули п'ятеро людей, ще троє потрапили до лікарень з травмами. У мережу виклали відео з місця НП. В тому числі, і з вантажівкою, що мчить на величезній швидкості.

На кадрах, опублікованих Life Shot, видно, як некерована машина мчить дорогою вниз — деякі водії, які їдуть назустріч вантажівці, встигають ухилитися.

А ось відео вже після ДТП, яке публікує «НТС» .

Причину ДТП поки офіційно не називають, однак, судячи з відео, у вантажівки відмовили гальма.

Нещодавно смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася і на Волині, де водій Ford Focus примудрився вмістити у легкове авто 12 осіб — п'ятьох дорослих і сімох дітей у віці від двох до 10 років. На вузькій дорозі машина з'їхала у кювет і врізалася в дерево — двоє дорослих і чотирирічна дитина загинули на місці. Постраждалих з різними травмами, в тому числі і важкими, шпиталізували.

Фото — скріншот.

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